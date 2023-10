Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbnb zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 118,22 EUR.

Die Airbnb-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 118,22 EUR. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 118,76 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,16 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 287 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (140,62 EUR) erklomm das Papier am 12.09.2023. 18,95 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,20 EUR. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 53,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 2.484,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.104,11 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 3,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne