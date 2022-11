Airbnb Aktie News: Airbnb am Mittwochmittag in Rot

Die Inflation in Deutschland ist auf dem höchsten Stand seit 1951 - das bedeutet ganz klar für Sie: Wenn Sie ihr Geld nicht richtig investieren und es einfach auf der Bank lassen, erleben Sie einen permanenten Wertverlust jeden Tag! Wie Sie das vermeiden, erfahren Sie im Online-Seminar morgen Abend!

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Geopolitische Spannungen belasten: DAX im Minus -- Siemens Energy tief in den roten Zahlen -- Rüstungsboom soll Rheinmetall-Geschäft antreiben -- Alphabet, Twitter im Fokus

Mercedes senkt in China Preise für wichtige Elektro-Modelle. Ryanair hat noch keinen vollständigen Sommerflugplan 2023 für Hahn. Ölbranche belohnt Anleger dank Milliardengewinnen mit Dividenden. Netflix meldet Erfolge für "Im Westen nichts Neues" und "The Crown". SpaceX in Finanzierungsrunde offenbar mit Milliardenbewertung. Ford muss Komponenten für Bau von E-Autos selbst produzieren.