Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagmittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 128,30 USD.

Die Airbnb-Aktie wies um 12:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 128,30 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.209 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 17,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,15 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 01.11.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.397,00 USD im Vergleich zu 2.884,41 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,74 USD je Aktie belaufen.

