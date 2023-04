Airbnb Aktie News: Airbnb tendiert am Mittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Airbnb 103,50 EUR

-0,96% Charts

News

Analysen

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 114,29 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 1.374 Stück.

Bei 172,49 USD erreichte der Titel am 21.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 33,74 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,92 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 39,51 Prozent sinken.

Am 14.02.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.902,00 USD – ein Plus von 24,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 1.532,20 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 11.05.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,56 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Amazon, Tesla & Co: Diese Aktien haben die reichsten Menschen der Welt im Depot

NASDAQ -Titel Airbnb-Aktie in Grün.: Plattformen wie Airbnb sollen künftig mehr Daten an europäische Behörden liefern

Ehemaliger MasterCard-Mitarbeiter verkauft seine Kündigung als NFT

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com