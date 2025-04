Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb steigt am Donnerstagnachmittag

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 113,06 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 113,06 USD zu. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 113,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 113,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 171.359 Airbnb-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,72 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2024 erreicht. Gewinne von 47,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,65 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Airbnb gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,74 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von -0,55 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,48 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,22 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

