Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Blick auf Airbnb-Kurs

Die Aktie von Airbnb hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Airbnb-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 147,29 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 147,29 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 147,29 USD aus. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 146,20 USD nach. Mit einem Wert von 146,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 150.898 Stück.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Bei einem Wert von 103,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 08.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,14 Mrd. USD im Vergleich zu 1,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,51 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Zuschläge

Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 schlussendlich fester