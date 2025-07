Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbnb zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 138,62 USD.

Das Papier von Airbnb konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 138,62 USD. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 138,87 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,58 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 101.026 Aktien.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (99,89 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Am 01.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2,27 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2,14 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,18 USD je Airbnb-Aktie.

