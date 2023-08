Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb stabilisiert sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbnb hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Airbnb-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 128,73 USD.

Die Airbnb-Aktie zeigte sich um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 128,73 USD an der Tafel. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 129,52 USD an. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 127,74 USD. Bei 129,22 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 394.689 Airbnb-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 20,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 36,36 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 04.08.2023. Es stand ein EPS von 0,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.484,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 2.104,11 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 3,90 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

