Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Airbnb im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt fiel die Airbnb-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 117,88 EUR ab.

Die Airbnb-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 117,88 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 117,84 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 117,86 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 174 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 140,02 EUR. 18,78 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,20 EUR ab. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 52,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbnb ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.484,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.104,11 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie dreht dennoch in die Verlustzone: Airbnb bei Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen

"Komplette Shopping-Journey": Warum das Fintech-Startup Klarna mit Airbnb und ChatGPT zusammenarbeitet