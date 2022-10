Airbnb Aktie News: Airbnb am Montagmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Airbnb 113,34 EUR

Die Airbnb-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 112,88 EUR abwärts. Bei 112,64 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 114,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 356 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (187,34 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 39,75 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 02.08.2022. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 57,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.104,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.335,20 USD in den Büchern gestanden.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,20 USD je Aktie.

