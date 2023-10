Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb wird am Mittag ausgebremst

So entwickelt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 124,95 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie musste um 11:48 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 124,95 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 58 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,95 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 19,36 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 81,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Abschläge von 34,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.484,00 USD im Vergleich zu 2.104,11 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 3,93 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne