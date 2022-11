Airbnb Aktie News: Airbnb am Nachmittag kaum bewegt

Aktien in diesem Artikel Airbnb 100,00 EUR

Mit einem Kurs von 100,00 EUR zeigte sich die Airbnb-Aktie im Frankfurt-Handel um 04:22 Uhr kaum verändert. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,92 EUR an. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,16 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 76 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 185,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 45,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 18,68 Prozent wieder erreichen.

Am 01.11.2022 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1,22 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 2.884,41 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.237,43 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 2,58 USD im Jahr 2022 aus.

