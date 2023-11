Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittag tiefer

Blick auf Airbnb-Kurs

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 125,00 USD.

Um 11:57 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 125,00 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 6.952 Airbnb-Aktien.

Bei 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,96 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 52,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 01.11.2023. Das EPS lag bei 6,63 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.884,41 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,74 USD je Aktie belaufen.

