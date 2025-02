Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 160,56 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 160,56 USD. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 158,07 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 161,05 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 380.840 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 5,94 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2024 auf bis zu 110,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,24 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Airbnb gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,48 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

