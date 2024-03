Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb macht am Montagnachmittag Boden gut

Kurs der Airbnb

Die Aktie von Airbnb zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbnb konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 162,06 USD.

Das Papier von Airbnb legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 162,06 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 162,79 USD aus. Mit einem Wert von 162,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 178.783 Aktien.

Bei einem Wert von 168,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,76 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 103,70 USD fiel das Papier am 16.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Airbnb gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.218,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.902,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Airbnb am 08.05.2024 präsentieren.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus

Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Freitagshandels