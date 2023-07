Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 127,52 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 1,4 Prozent auf 127,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 127,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 127,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 200 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2023 markierte das Papier bei 135,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 09.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.818,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.508,94 USD in den Büchern standen.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie verliert: Hamburger Finanzbehörde fragt Umsätze von Airbnb-Nutzern ab

Börsenexperten: Direct Listings wie bei Spotify und Slack sind bei der Preisbildung effizienter als IPOs

Airbnb-Aktie stürzt zweistellig ab: Airbnb verfehlt die Gewinnerwartungen