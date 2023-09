Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 133,32 EUR ab.

Die Airbnb-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 133,32 EUR. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 133,32 EUR ab. Mit einem Wert von 133,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 330 Stück gehandelt.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 140,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 77,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.484,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.104,11 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,90 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

