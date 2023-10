Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 122,88 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 122,88 USD. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 121,72 USD aus. Bei 122,81 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 892.140 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,95 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 26,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,92 USD ab. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 49,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.08.2023 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 2.484,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2.104,11 USD umgesetzt.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne