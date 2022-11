Airbnb Aktie News: Airbnb tendiert am Mittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Airbnb 96,82 EUR

Die Airbnb-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 96,41 EUR abwärts. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 95,40 EUR. Mit einem Wert von 95,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 53 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 180,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 46,58 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.06.2022 auf bis zu 83,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Airbnb ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.884,41 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.237,43 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Airbnb am 23.02.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,58 USD je Airbnb-Aktie.

