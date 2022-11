Airbnb Aktie News: Airbnb gewinnt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Airbnb 97,60 EUR

1,67% Charts

News

Analysen

Die Airbnb-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 97,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 97,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,60 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 6 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 179,66 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,26 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2022 erreicht. Mit Abgaben von 15,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 01.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,92 Prozent auf 2.884,41 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.237,43 USD in den Büchern gestanden.

Die Airbnb-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch unter Druck: Vermietern soll Einstieg erleichtert werden

Airbnb-Aktie schwächer: Airbnb und Co. sollen mehr Daten mit Behörden teilen

Airbnb-Aktie an der NASDAQ fällt dennoch: Airbnb macht mehr Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com