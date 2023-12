Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zieht am Montagnachmittag an

So bewegt sich Airbnb

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 148,30 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 148,30 USD. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 148,39 USD. Bei 147,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 399.388 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 4,29 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 81,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 01.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,77 Prozent auf 3.397,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.884,41 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 8,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

