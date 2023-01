Airbnb Aktie News: Anleger schicken Airbnb am Mittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Airbnb 93,50 EUR

Das Papier von Airbnb befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 92,03 EUR ab. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,03 EUR nach. Mit einem Wert von 93,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 468 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 168,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 45,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 77,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 18,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 2.884,41 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.237,43 USD umgesetzt.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,58 USD je Aktie.

