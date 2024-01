Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Mittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 138,35 USD.

Um 11:52 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 138,35 USD nach oben. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.514 Airbnb-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,95 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 10,71 Prozent niedriger. Am 20.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,57 USD ab. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 41,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.11.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.397,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.884,41 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.02.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2023 8,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

