Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbnb-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 126,44 EUR.

Die Airbnb-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 126,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 126,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,40 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 161 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.09.2023 markierte das Papier bei 140,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.01.2023 bei 90,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 01.11.2023. Das EPS wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.397,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,21 USD je Aktie.

