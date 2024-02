Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tritt am Mittag auf der Stelle

Blick auf Airbnb-Kurs

Die Aktie von Airbnb hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 152,49 USD.

Die Airbnb-Aktie bewegte sich um 01:59 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 152,49 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbnb-Aktie bisher bei 156,10 USD. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 151,79 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 156,10 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 6.520.114 Aktien.

Am 15.02.2024 markierte das Papier bei 158,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 103,55 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,09 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Airbnb ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbnb vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent auf 2.218,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.902,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Airbnb am 08.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,33 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

