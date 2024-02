Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagvormittag kaum verändert

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbnb zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Airbnb-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 152,49 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 01:59 Uhr bei der Airbnb-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 152,49 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbnb-Aktie bisher bei 156,10 USD. Bei 151,79 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 156,10 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.520.114 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2024 markierte das Papier bei 158,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 103,55 USD fiel das Papier am 16.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 32,09 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.02.2024 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.218,00 USD im Vergleich zu 1.902,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Verluste in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Abschläge

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 leichter