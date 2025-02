Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb büßt am Mittwochnachmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 156,63 USD.

Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 156,63 USD. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 156,41 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 159,88 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 486.476 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 170,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (110,40 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Airbnb ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,48 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,36 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

