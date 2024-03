Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Airbnb im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 161,68 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 161,68 USD abwärts. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 161,11 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 218.233 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2024 auf bis zu 168,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2023 (103,70 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,48 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,61 Prozent auf 2.218,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.902,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,34 USD je Aktie aus.

