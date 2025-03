Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 125,82 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 125,82 USD zu. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 126,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 135.296 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 170,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,40 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 12,26 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 13.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von -0,55 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,48 Mrd. USD im Vergleich zu 2,22 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,36 USD je Aktie aus.

