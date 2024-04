Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Freitagnachmittag ins Minus

So entwickelt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 159,46 USD ab.

Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 159,46 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 158,58 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,54 USD. Zuletzt wechselten 213.611 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Am 16.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,70 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 34,97 Prozent sinken.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 13.02.2024 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb ein EPS von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.218,00 USD im Vergleich zu 1.902,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,35 USD je Aktie belaufen.

