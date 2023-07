Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

So bewegt sich Airbnb

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 146,19 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 146,19 USD abwärts. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 144,25 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 145,94 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.044.586 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 147,54 USD markierte der Titel am 18.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 0,92 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,92 USD ab. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 43,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Airbnb ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 1.818,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 1.508,94 USD umsetzen können.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,58 USD je Airbnb-Aktie.

