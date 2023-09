Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 143,05 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 11:27 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 143,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 448 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 154,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 7,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 42,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,98 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2.484,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.104,11 USD umgesetzt worden waren.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,92 USD je Aktie.

