Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Freitagnachmittag fester

19.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 126,45 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 126,45 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 126,63 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 126,33 USD. Bisher wurden heute 621.767 Airbnb-Aktien gehandelt.

Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,63 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,00 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,22 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

