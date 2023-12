Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag im Aufwind

Kurs der Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 148,25 USD.

Das Papier von Airbnb legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 148,25 USD. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 148,45 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 612.789 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 4,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,92 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 44,74 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 01.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.397,00 USD umgesetzt, gegenüber 2.884,41 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Airbnb-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 8,17 USD je Aktie aus.

