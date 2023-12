Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Airbnb

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 134,60 EUR ab.

Die Airbnb-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:14 Uhr um 0,5 Prozent auf 134,60 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 133,50 EUR. Bei 134,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 499 Airbnb-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.09.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 4,47 Prozent zulegen. Bei 77,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,63 USD gegenüber 1,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.884,41 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 8,17 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie fester: 576 Millionen Euro werden an intalienischen Fiskus gezahlt

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag