Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 146,16 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 146,16 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 146,11 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 150,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.003.511 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (158,24 USD) erklomm das Papier am 16.02.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 8,26 Prozent zulegen. Am 16.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,55 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 41,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 13.02.2024 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2.218,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.902,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 16,61 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 08.05.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,33 USD je Airbnb-Aktie.

