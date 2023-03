Airbnb Aktie News: Airbnb verbilligt sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Airbnb 109,68 EUR

Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 09:19 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 116,34 USD abwärts. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 796 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,09 USD) erklomm das Papier am 06.04.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,04 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 81,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Mit Abgaben von 42,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbnb gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 1.902,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 1.532,20 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,57 USD je Aktie.

