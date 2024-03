Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 163,90 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 163,90 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 164,62 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 162,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 185.118 Stück.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 168,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,59 Prozent hinzugewinnen. Am 16.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 13.02.2024 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,48 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.218,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 1.902,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Airbnb am 08.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus

Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Freitagshandels