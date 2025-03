Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Airbnb im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 127,56 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 127,56 USD. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 127,72 USD. Bei 124,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 201.346 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 170,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 33,34 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 110,40 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,45 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Airbnb gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,48 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Airbnb am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,36 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

