Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag kaum bewegt

Die Aktie von Airbnb zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbnb-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 145,78 USD.

Bei der Airbnb-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 145,78 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 146,18 USD aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 145,22 USD. Bei 146,18 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 106.850 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,09 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,68 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,74 USD. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Airbnb gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 2,14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 1,82 Mrd. USD umsetzen können.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,51 USD je Airbnb-Aktie.

