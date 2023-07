Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Airbnb

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 144,34 USD.

Um 11:42 Uhr rutschte die Airbnb-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 144,34 USD ab. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 302 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,67 USD erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,31 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 81,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 43,25 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 09.05.2023. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb -0,03 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.508,94 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.818,00 USD ausgewiesen.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 3,57 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

