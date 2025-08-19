Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 125,47 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 125,47 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 125,14 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,20 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 289.172 Aktien.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 25,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,22 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison