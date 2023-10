Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 119,33 USD.

Das Papier von Airbnb befand sich um 11:55 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,5 Prozent auf 119,33 USD ab. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.048 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,95 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,85 Prozent. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,92 USD ab. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 45,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.484,00 USD – ein Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.104,11 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 3,93 USD im Jahr 2023 aus.

