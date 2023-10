Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 111,92 EUR.

Die Airbnb-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 111,92 EUR. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 111,52 EUR. Bei 112,98 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.231 Airbnb-Aktien.

Am 12.09.2023 markierte das Papier bei 140,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,20 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 31,02 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.484,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 01.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,93 USD je Aktie belaufen.

