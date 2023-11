Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 127,42 USD.

Um 12:00 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 127,42 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.948 Airbnb-Aktien.

Bei 154,95 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 21,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Mit einem Kursverlust von 35,71 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 01.11.2023. In Sachen EPS wurden 6,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.884,41 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen.

Am 13.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2023 7,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

