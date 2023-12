Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Mittwochmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 146,05 USD ab.

Die Airbnb-Aktie notierte um 11:49 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 146,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 7.439 Airbnb-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 154,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,09 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 43,91 Prozent sinken.

Am 01.11.2023 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 3.397,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.884,41 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

