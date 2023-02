Airbnb Aktie News: Airbnb am Vormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Airbnb 120,00 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:17 Uhr 0,7 Prozent auf 124,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 125,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 75 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2022 bei 161,94 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,92 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 61,21 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 14.02.2023. Es stand ein EPS von 0,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.902,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.532,20 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,45 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

