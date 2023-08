Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Airbnb

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 114,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 0,5 Prozent auf 114,20 EUR. Bei 114,20 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 114,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 880 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 140,12 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 18,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,50 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 04.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,98 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,05 Prozent auf 2.484,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.104,11 USD erwirtschaftet worden.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,88 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie dreht dennoch in die Verlustzone: Airbnb bei Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen