Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag fester

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 125,20 USD zu.

Airbnb
106,60 EUR -0,64 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 125,20 USD. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 125,59 USD. Bei 124,96 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 112.035 Airbnb-Aktien gehandelt.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 163,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,89 USD. Mit einem Kursverlust von 20,22 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

