Airbnb im Blick

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagabend fester

21.08.25 20:24 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagabend fester

Die Aktie von Airbnb zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 125,41 USD zu.

Das Papier von Airbnb konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 125,41 USD. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 126,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 124,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 411.418 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 163,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 99,89 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,35 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbnb am 29.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

